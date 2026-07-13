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13 Iulie 2026, 10:55
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Percheziții CNA la Judecătoria Chișinău într-un dosar de corupție

Ofițerii Centrului Național Anticorupție desfășoară percheziții la sediul Centru al Judecătoriei Chișinău, în cadrul unui dosar de corupție.

Percheziții CNA la Judecătoria Chișinău într-un dosar de corupție.
Percheziții CNA la Judecătoria Chișinău într-un dosar de corupție.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a CNA, Ina Voloșciuc, acțiunile de urmărire penală au loc în sediul Centru al Judecătoriei Chișinău, scrie realitatea.md.

„Ofițerii CNA desfășoară percheziții la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, într-un dosar de corupție. Cu detalii vom reveni pe parcurs”, a precizat Ina Voloșciuc.

La moment, detaliile oficiale ale dosarului nu sunt făcute publice. Se așteaptă ca informații suplimentare să apară după finalizarea acțiunilor de urmărire penală.

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