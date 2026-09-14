Patru locuitori ai raionului Hâncești, suspectați de trafic ilegal de arme.

Angajații Inspectoratului de Poliție Hîncești, sub conducerea procurorilor Procuraturii raionului Hîncești, documentează activitatea ilegală a patru bărbați cu vârste cuprinse între 37 și 48 de ani, domiciliați în același raion.

Aceștia sunt suspectați de păstrarea și circulația ilegală a armelor și munițiilor.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, polițiștii au depistat și ridicat mai multe obiecte de interes pentru cauza penală, inclusiv arme, muniții și accesorii pentru acestea, păstrate ilegal.

De asemenea, în cadrul măsurilor speciale de investigație, în locuința unuia dintre suspecți au fost depistate substanțe narcotice de tip PVP („sare”), marijuana, precum și dispozitive artizanale destinate consumului de droguri.

Toate probele materiale ridicate vor fi expediate pentru efectuarea expertizelor necesare.

Acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea tuturor persoanelor implicate.

Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, persoanele vizate beneficiază, conform legii, de prezumția nevinovăției.