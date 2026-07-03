Pasageri cu valută, aur și țigări nedeclarate, depistați la Aeroportul Chișinău.

La punctul de control vamal al Aeroportului Chișinău, angajații Serviciului Vamal, împreună cu cei ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au oprit mai multe tentative de export ilegal de valută și mărfuri.

Primul caz a fost înregistrat la controlul pasagerilor cursei Chișinău — Erevan. În unul dintre bagaje au fost descoperiți 15.850 de euro, care nu au fost declarați autorităților vamale.

Un alt caz a fost depistat la controlul bagajelor unui pasager al cursei Chișinău — Varșovia. În bagajul său au fost găsite obiecte din aur, care nu au fost declarate autorităților vamale.

La cursa spre Londra, în bagajele a doi pasageri au fost descoperite câte 140 și 150 de pachete de țigări, care, de asemenea, nu au fost declarate la controlul vamal.