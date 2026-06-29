O tânără și-a găsit iubitul spânzurat la Hâncești.

O tânără a alertat poliția, după ce și-a găsit iubitul spânzurat. Descoperirea macabră a avut loc sâmbătă, 27 iunie curent, în jurul orei 19:35, în orașul Hâncești.

Victima s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă de 29 de ani, cadavrul căruia zăcea spânzurat de grinda casei, scrie pulsmedia.md.

Medicul-legist venit la fața locului nu a depistat semne de moarte violentă, fapt care îi face pe oamenii legii să ia în calcul versiunea unui suicid.

În acest caz a fost inițiat un proces penal, în cadrul căruia urmează să fie stabilite toate circumstanțele în care s-a produs tragedia, dar și motivul pentru care tânărul a recurs la acest gest disperat.