O șeferiță, sancționată pentru încălcarea regulilor de circulație la Orhei.

Polițiștii au identificat și au sancționat o șoferiță, surprinsă pe video în timp ce încălca Regulamentul circulației rutiere.

Incidentul a avut loc pe 11 iulie în satul Bulăiești, raionul Orhei.

La volanul unui automobil Hyundai se afla o femeie de 36 de ani.

Pentru încălcarea comisă, împotriva acesteia a fost întocmit un proces-verbal pentru contravenție administrativă privind crearea unei situații periculoase în trafic.

Poliția a mulțumit cetățenilor care raportează astfel de cazuri și ajută la identificarea persoanelor care pun în pericol siguranța circulației rutiere.

Forțele de ordine au reamintit, de asemenea, că respectarea Regulamentului circulației rutiere este o obligație a fiecărui participant la trafic.