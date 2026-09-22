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politia.md logopolitia
22 Septembrie 2026, 11:06
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O schemă de deposedare a persoanelor social-vulnerabile de bunuri imobiliare, deconspirată în nordul țării

Oamenii legii au documentat activitatea unei grupări criminale organizate, suspectată de o schemă de escrocherie pentru însușirea imobilelor persoanelor social-vulnerabile.

O schemă de deposedare a persoanelor social-vulnerabile de bunuri imobiliare, deconspirată în nordul țării.
O schemă de deposedare a persoanelor social-vulnerabile de bunuri imobiliare, deconspirată în nordul țării.

Potrivit datelor poliției, investigația și măsurile speciale de investigație s-au desfășurat din februarie până în iulie. La 21 iulie, la Bălți și în câteva localități din nordul țării au avut loc percheziții autorizate.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate 85 de mii de euro, bijuterii din aur, telefoane mobile, contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, acte de identitate, extrase din Registrul bunurilor imobile, procuri, recipise și alte documente relevante pentru dosar.

Unul dintre suspecți se află în arest, iar alți patru sunt cercetați în libertate.

Investigațiile continuă. Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele cazului, posibilii alți participanți la schemă și valoarea prejudiciului cauzat. Suspecții riscă între 8 și 15 ani de închisoare.

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