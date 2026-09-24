O pensionară din Vulcănești a dat escrocilor banii obținuți din vânzarea apartamentului.

În Moldova, escrocii telefonici au înșelat o locuitoare în vârstă de 59 de ani din Vulcănești, de la care au obținut prin fraudă 768 792 de lei în perioada 23 iulie – 17 septembrie.

Escrocii s-au dat drept angajați ai companiei Orange, ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Ministerului Afacerilor Interne, informează poliția, transmite rupor.md.

Escrocii au convins femeia să le transmită banii obținuți din vânzarea apartamentului. Economiile au fost trimise prin curier și prin transfer bancar.

În ultimele 24 de ore, oamenii legii nu au înregistrat noi cazuri de escrocherie. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, în aceeași perioadă au fost prevenite 37 de tentative de înșelăciune telefonică înainte de producerea unui prejudiciu material. Poliția îi îndeamnă pe locuitori să fie prudenți și să nu îndeplinească solicitările necunoscuților, în special cele legate de transferuri de bani sau de transmiterea datelor personale.