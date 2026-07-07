O moldoveancă, salvată din sclavie sexuală în Grecia în cadrul operațiunii Global Chain.

O femeie de 34 de ani, victimă a traficului de persoane, a fost salvată în cadrul operațiunii internaționale Global Chain.

Potrivit Poliției, o moldoveancă a fost atrasă în Grecia prin rețelele sociale sub pretextul unei întâlniri romantice, după care a fost forțată să presteze servicii sexuale, transmite rupor.md.

Forțele de ordine i-au stabilit locația, au adus-o înapoi în țară, iar principalul suspect a fost dat în urmărire internațională.

Ancheta continuă. Organele de drept din Moldova, împreună cu colegii din străinătate, verifică ipoteza că în spatele acestui caz ar sta o mare rețea internațională de proxeneți. Poliția lucrează la stabilirea tuturor circumstanțelor infracțiunii și la identificarea celorlalți participanți la schema infracțională.