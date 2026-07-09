O moldoveancă a accidentat mortal din greșeală nepoata de un an și jumătate în Italia.

În comuna Zero Branco din provincia Treviso, Italia, un copil de un an și jumătate dintr-o familie de cetățeni ai Republicii Moldova a murit după ce a fost lovit de o mașină. La volanul automobilului se afla bunica fetiței.

Tragedia a avut loc miercuri seara, 8 iulie, în jurul orei 20:20. O femeie în vârstă parca mașina într-un loc obișnuit din curtea unui bloc de locuințe unde locuiește familia. În interiorul mașinii se afla și nepoata ei în vârstă de opt ani. Dând cu spatele, șoferița nu a observat un copil care a apărut brusc, care în acel moment se plimba în grădină cu părinții și a scăpat din mâinile tatălui. Copilul a fost prins sub roata din spate a vehiculului, scrie rupor.md.

Strigătele familiei victimei au atras atenția vecinilor, care au chemat primii serviciul de urgență. Bunica, aflată în stare de șoc, a oprit mașina și a încercat să acorde primul ajutor până la sosirea medicilor. Echipajul medical ajuns la fața locului a intubat copilul și l-a transportat de urgență la secția de terapie intensivă a spitalului „Ca’ Foncello” din Treviso. Din cauza unei leziuni cranio-cerebrale extrem de grave, medicii nu au mai putut salva fetița, declarând decesul la scurt timp după internare.

La locul incidentului au intervenit carabinierii și poliția locală. Autoritățile au ridicat temporar mașina și au predat-o organelor judiciare pentru efectuarea expertizelor, fiind dispusă și efectuarea autopsiei. Femeia în vârstă a fost dusă la secție pentru a da declarații și pentru a trece prin controale medicale standard. Potrivit vecinilor, această familie moldovenească locuiește în Italia de mulți ani și este caracterizată exclusiv pozitiv.