O minoră din Căușeni a urcat la volan și a fost amendată.

O minoră din orașul Căușeni a fost sancționată contravențional cu amendă de 1.500 de lei, după ce instanța a constatat că aceasta a condus un automobil fără a deține permis de conducere.

Hotărârea a fost pronunțată la 15 iulie 2026 de Judecătoria Căușeni, sediul central. Potrivit hotărârii, cazul a ajuns în instanță după ce Inspectoratul de Poliție Căușeni a întocmit un proces-verbal contravențional, transmite noi.md.

În actul examinat de judecătorie se menționează că, la 15 mai 2026, în jurul orei 23:18, minora ar fi condus un automobil, fără permis perfectat pe numele său. În ședința de judecată, minora a recunoscut vina și a cerut aplicarea amenzii în cuantum minim.

Cauza a fost examinată cu participarea reprezentantului legal și a unui pedagog, iar agentul constatator, deși citat legal, nu s-a prezentat. Instanța a hotărât examinarea cauzei în lipsa acestuia.

Judecătoria Căușeni a reținut că fapta se încadrează în art. 231 alin. (2) din Codul contravențional, care prevede sancțiune pentru conducerea vehiculului fără deținerea dreptului de a conduce. Pentru această contravenție, legea prevede amendă de la 30 la 60 de unități convenționale.

La stabilirea sancțiunii, instanța a ținut cont de faptul că minora și-a recunoscut vina, de căința sinceră și de faptul că fapta a fost comisă de o persoană minoră. În hotărâre se menționează că nu au fost reținute circumstanțe agravante. Prin urmare, instanța a aplicat amenda minimă: 30 de unități convenționale, echivalentul a 1.500 de lei.

Hotărârea nu este definitivă. Aceasta poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile la Curtea de Apel Centru, prin intermediul Judecătoriei Căușeni.