15 Iulie 2026, 18:18
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O fetiță de un an s-a ales cu o traumă gravă la picior în timpul unei plimbări cu bicicleta în Transnistria
O fetiță de doar 1 an și 10 luni a fost adusă la spital și supusă unei intervenții. Copila a fost internată, după ce fratele mai mare a plimbat-o pe bancheta din spate a bicicletei.
Totul s-a întâmplat în seara de 14 iulie, în raionul Grigoriopol. Fetița a suportat un traumatism grav la piciorul drept, anunță autoritățile separatiste, transmite realitatea.md.
Preliminar, în timpul plimbării cu bicicleta, piciorul micuței a rămas blocat între lanț și pedale. Minora se află actualmente la spital și beneficiază de îngrijiri medicale.
În contextul incidentului, adulților li se sugerează să nu paseze grija pentru copiii mici fraților mai mari, pentru a evita orice eventuale pericole.