O fetiță de un an s-a ales cu o traumă gravă la picior în timpul unei plimbări cu bicicleta în Transnistria

O fetiță de doar 1 an și 10 luni a fost adusă la spital și supusă unei intervenții. Copila a fost internată, după ce fratele mai mare a plimbat-o pe bancheta din spate a bicicletei.

O fetiță de un an s-a ales cu o traumă gravă la picior în timpul unei plimbări cu bicicleta în Transnistria.