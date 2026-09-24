O fetiță de 9 ani a dispărut în raionul Sângerei: A fost dată în căutare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Sângerei, fetița a ieșit din casă în jurul orei 13:00 și a plecat într-o direcție necunoscută. La momentul sesizării poliției, nu se știa cu ce era îmbrăcată și încălțată, scrie stiri.md.

Copilul are o înălțime de aproximativ 1,15–1,20 metri. Are părul deschis la culoare și ochii căprui.

Poliția precizează că anterior nu au fost înregistrate cazuri similare cu fetița.

Toți cei care dețin informații despre fetița dispărută sunt rugați să sune la poliție, la numărul 069 570 202 sau la 112.