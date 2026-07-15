15 Iulie 2026, 10:54
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O femeie de 87 de ani, lovită mortal de un șofer pe o trecere de pietoni la Drochia
O femeie de 87 de ani a murit după ce a fost lovită de un automobil pe o trecere de pietoni din orașul Drochia.
Potrivit cercetărilor preliminare, un tânăr de 23 de ani, aflat la volanul unui Volkswagen, a accidentat o femeie de 87 de ani care traversa carosabilul pe trecerea pentru pietoni. Accidentul s-a produs pe 14 iulie, în jurul orei 23:00.
În urma impactului, victima a suferit leziuni incompatibile cu viața și a decedat la fața locului.
Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.
Pe caz a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului, iar șoferul a fost reținut pentru 72 de ore.