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pulsmedia
29 Iunie 2026, 18:00
7 317
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O femeie a murit după ce a căzut în gol de la etajul 10 al unui bloc de locuințe din Chișinău

O femeie a murit, după ce a căzut în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă, 27 iunie, în jurul orei 08:50, pe bulevardul Mircea cel Bătrîn din sectorul Ciocana.

O femeie a murit după ce a căzut în gol de la etajul 10 al unui bloc de locuințe din Chișinău.
O femeie a murit după ce a căzut în gol de la etajul 10 al unui bloc de locuințe din Chișinău.

Este vorba despre o femeie în vârstă de 57 de ani, care a fost găsită zăcând la sol de către o trecătoare. Ultima a solicitat Poliția și ambulanța la fața locului, însă din nefericire medicii au putut doar să constate decesul, transmite pulsmedia.md.

La fața locului oamenii legii au stabilit că aceasta ar fi căzut în gol, din cauza imprudenței, de la etajul 10 al blocului de locuințe.

Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele.

Sursă
pulsmedia
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