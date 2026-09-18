O familie cu doi copii, implicată într-un accident în apropiere de Ungheni: Automobilul a ajuns într-un șanț.

O familie cu doi copii a fost implicată într-un accident rutier pe traseul R1, în apropiere de Ungheni. Accidentul s-a produs joi, 17 septembrie. Automobilul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat.

La volan se afla un bărbat de 33 de ani. În salon se mai aflau soția sa, în vârstă de 32 de ani, doi copii de 12 și 7 ani și o tânără de 24 de ani, scrie realitatea.md.

Potrivit datelor preliminare, șoferul a pierdut controlul asupra volanului dintr-un motiv care urmează să fie stabilit. Acesta a fost testat cu aparatul Drager, iar rezultatul a arătat că bărbatul nu se afla în stare de ebrietate alcoolică.

Poliția examinează versiunea potrivit căreia, în timpul deplasării, șoferului i s-ar fi putut face rău din cauza scăderii tensiunii arteriale.

În urma accidentului, niciuna dintre persoanele aflate în automobil nu a avut de suferit. Oamenii legii stabilesc circumstanțele exacte ale accidentului.