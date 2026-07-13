O dronă s-a prăbușit și a explodat lângă satul Copanca

În noaptea de 13 iulie, la periferia satului Copanca din raionul Căușeni, s-a prăbușit și a explodat un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General al Poliției.

O dronă s-a prăbușit și a explodat lângă satul Copanca.