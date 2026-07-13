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politia.md logopolitia
13 Iulie 2026, 06:58
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O dronă s-a prăbușit și a explodat lângă satul Copanca

În noaptea de 13 iulie, la periferia satului Copanca din raionul Căușeni, s-a prăbușit și a explodat un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General al Poliției.

O dronă s-a prăbușit și a explodat lângă satul Copanca.
O dronă s-a prăbușit și a explodat lângă satul Copanca.

Potrivit Poliției, apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat în jurul orei 01:03. După impactul cu solul, aparatul a explodat, provocând un incendiu.

La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii. Potrivit informațiilor preliminare, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

Zona a fost securizată, iar instituțiile competente desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

O dronă s-a prăbușit și a explodat lângă satul Copanca

O dronă s-a prăbușit și a explodat lângă satul Copanca

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