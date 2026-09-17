O dronă neidentificată a pătruns timp de două minute în spațiul aerian al Republicii Moldova

Pe fundalul atacurilor masive ale Rusiei asupra teritoriului Ucrainei, inclusiv asupra regiunii Odesa, o dronă neidentificată a traversat pentru scurt timp, în dimineața zilei de 17 septembrie, spațiul aerian al R. Moldova.

O dronă neidentificată a pătruns timp de două minute în spațiul aerian al Republicii Moldova.