17 Septembrie 2026, 09:48
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O dronă neidentificată a pătruns timp de două minute în spațiul aerian al Republicii Moldova.
O dronă neidentificată a pătruns timp de două minute în spațiul aerian al Republicii Moldova
Pe fundalul atacurilor masive ale Rusiei asupra teritoriului Ucrainei, inclusiv asupra regiunii Odesa, o dronă neidentificată a traversat pentru scurt timp, în dimineața zilei de 17 septembrie, spațiul aerian al R. Moldova.
Potrivit datelor Ministerului Apărării, la ora 08:56, o dronă a traversat neautorizat frontiera de stat dinspre localitatea Biliaivka, Ucraina, în direcția Tudora, Republica Moldova.
La ora 08:58, aparatul a părăsit spațiul aerian al Moldovei, îndreptându-se dinspre Palanca spre lacul Davîdovo din Ucraina.
Serviciul Operațiuni Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian în coordonare cu autoritățile naționale și partenerii, pentru a asigura securitatea populației.
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