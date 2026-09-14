O dronă a traversat frontiera Republicii Moldova pe la Palanca și, după un minut, s-a întors în Ucraina.

O dronă a traversat pentru scurt timp spațiul aerian al Republicii Moldova în zona Palanca, pe fundalul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei, inclusiv asupra regiunii Odesa.

Potrivit datelor Serviciului de operațiuni aeriene, la ora 10:33, drona a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre localitatea ucraineană Maiaki și a traversat frontiera de stat în apropierea localității Palanca. Aparatul de zbor a pătruns aproximativ 500 de metri pe teritoriul țării, anunță Ministerul Apărării.

La ora 10:34, drona a revenit în spațiul aerian al Ucrainei pe aceeași direcție.

Faptul traversării neautorizate a spațiului aerian a fost confirmat de reprezentanții Poliției de Frontieră a Republicii Moldova și ai Serviciului de Stat de Grăniceri al Ucrainei.