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14 Septembrie 2026, 11:49
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O dronă a traversat frontiera Republicii Moldova pe la Palanca și, după un minut, s-a întors în Ucraina

O dronă a traversat pentru scurt timp spațiul aerian al Republicii Moldova în zona Palanca, pe fundalul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei, inclusiv asupra regiunii Odesa.

O dronă a traversat frontiera Republicii Moldova pe la Palanca și, după un minut, s-a întors în Ucraina.
O dronă a traversat frontiera Republicii Moldova pe la Palanca și, după un minut, s-a întors în Ucraina.

Potrivit datelor Serviciului de operațiuni aeriene, la ora 10:33, drona a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre localitatea ucraineană Maiaki și a traversat frontiera de stat în apropierea localității Palanca. Aparatul de zbor a pătruns aproximativ 500 de metri pe teritoriul țării, anunță Ministerul Apărării.

La ora 10:34, drona a revenit în spațiul aerian al Ucrainei pe aceeași direcție.

Faptul traversării neautorizate a spațiului aerian a fost confirmat de reprezentanții Poliției de Frontieră a Republicii Moldova și ai Serviciului de Stat de Grăniceri al Ucrainei.

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