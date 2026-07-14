Noi percheziții în Moldova în dosarul centrului de apel fraudulos din Ucraina.

În Moldova au avut loc noi percheziții în cadrul unei anchete internaționale privind activitatea unui centru de apel fraudulos care opera pe teritoriul Ucrainei.

În acest context, angajații Direcției de Combatere a Criminalității Organizate a Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul Poliției de Frontieră, au efectuat în Moldova încă 10 percheziții la domiciliile a opt persoane cu vârste între 22 și 28 de ani, informează Inspectoratul General al Poliției.

Potrivit anchetei, suspecții, acționând prin înțelegere prealabilă, induceau în eroare cetățeni ai României și altor state, inclusiv din țările Uniunii Europene. Folosind tehnologiile informaționale și telefonia SIP, aceștia se prezentau drept angajați ai serviciilor de securitate bancară și, prin fraudă și abuz de încredere, obțineau acces la aplicațiile bancare ale victimelor.

Ulterior, infractorii transferau sumele furate către conturi bancare deschise anterior pe numele unor persoane interpuse, precum și către conturi ale burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc online.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, un laptop, însemnări, sume mari de valută străină, un cartuș cu capsulă neexplodată, precum și mai multe mijloace de transport și alte obiecte de interes pentru dosarul penal.

Acțiunile de urmărire penală continuă cu scopul documentării complete a activității infracționale, identificării tuturor membrilor grupului infracțional organizat și stabilirii rolului fiecăruia dintre aceștia.

Acțiunile sunt desfășurate de un grup comun de anchetă sub egida EUROJUST și EUROPOL, din care fac parte organele de drept din Moldova, România și Ucraina.