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20 Iulie 2026, 09:02
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Nistrul se transformă în mlaștină: Apa a devenit verde și au apărut alge dense

Din cauza secetei prelungite, nivelul apei în Nistru continuă să scadă.

Nistrul se transformă în mlaștină: Apa a devenit verde și au apărut alge dense.
Nistrul se transformă în mlaștină: Apa a devenit verde și au apărut alge dense.

Nistrul se transformă în mlaștină: Apa a devenit verde și au apărut alge dense

Seceta și nivelul extrem de scăzut al apei în Nistru pot provoca probleme grave în alimentarea cu apă a Capitalei. Ministrul interimar al mediului, Gheorghe Hajder, a avertizat că principalele pompe ale stației de captare a apei, care asigură Chișinăul cu apă potabilă din Nistru, pot ceda după 31 iulie, dacă situația nu se schimbă.

Potrivit ministrului, scăderea nivelului apei a ajuns la valori critice. Dacă în următoarele zile nu vor cădea precipitații semnificative și nu va crește debitul apei, funcționarea echipamentului de pompare va fi pusă în pericol.

Între timp, o situație îngrijorătoare este observată în zona Dubăsari. Apa din Nistru a căpătat o nuanță verde, iar pe suprafață sunt vizibile algele dezvoltate. Astfel de schimbări indică stagnarea apei și înflorirea activă, care se dezvoltă pe fondul căldurii și secetei.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația hidrologică și îndeamnă populația să utilizeze rațional apa, deoarece agravarea condițiilor meteorologice poate afecta stabilitatea alimentării cu apă a Chișinăului.

Nistrul se transformă în mlaștină: Apa a devenit verde și au apărut alge dense

Nistrul se transformă în mlaștină: Apa a devenit verde și au apărut alge dense

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