Minori, surprinși consumând apă direct din tonomat la Pepeni: Primăria avertizează asupra sancțiunilor.

Primăria comunei Pepeni s-a adresat părinților după apariția pe rețelele sociale a unor imagini video în care un grup de adolescenți consumă apă direct din tonomat.

Autoritățile au declarat că un astfel de comportament poate atrage consecințe.

„Acest comportament este iresponsabil și poate compromite normele de igienă și siguranță sanitară, punând în pericol sănătatea utilizatorilor și afectând buna funcționare a echipamentului destinat întregii comunități”, menționează Primăria Comunei Pepeni, transmite realitatea.md.

Primăria face apel către părinții care își recunosc copiii în imaginile apărute online să discute cu aceștia despre consecințele faptelor și să ia legătura cu administrația locală. În caz contrar, instituția anunță că va sesiza autoritățile competente, iar incidentul va fi examinat în conformitate cu prevederile legale, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislație.

Totodată, reprezentanții Primăriei subliniază că tonomatul de apă a fost instalat în beneficiul tuturor locuitorilor și îndeamnă cetățenii să utilizeze responsabil bunurile publice.

După incident, compania a intervenit și a igienizat camera de turnare a apei, iar autoritățile dau asigurări că aparatul este sigur și poate fi folosit în continuare de consumatori.