Migranți din Tadjikistan erau trimiși prin Moldova în UE pentru 7.000 de euro.

În Republica Moldova a fost destructurată o rețea internațională de migrație ilegală. În cadrul anchetei au fost reținuți doi bărbați, cetățeni ai Republicii Moldova și ai Armeniei, precum și o femeie de 52 de ani din Tadjikistan.

Potrivit anchetei, suspecții erau implicați în organizarea intrării ilegale în Republica Moldova a unor cetățeni ai Tadjikistanului, care intenționau să ajungă prin țara noastră la muncă în Uniunea Europeană, scrie rupor.md.

Ancheta consideră că migranților li se ofereau acte de identitate ucrainene false și era organizată logistica pentru plecarea lor ulterioară din Republica Moldova. Pachetul de servicii ilegale includea, presupus, și ajutor pentru obținerea statutului de refugiat.

Înainte de a pleca din Republica Moldova în România, migranții lucrau la construcția unor noi blocuri locative în Chișinău. Pentru organizarea traseului ilegal, membrii grupului primeau, potrivit oamenilor legii, între 6 500 și 7 000 de euro de la fiecare persoană.

Operațiunea a fost desfășurată de angajații Direcției de Investigare a Criminalității Transfrontaliere și ai Direcției de Urmărire Penală a Poliției de Frontieră, cu sprijinul angajaților Direcției Regionale Sud și ai Direcției Acțiuni Speciale la Frontieră.

După reținerea celor trei suspecți, instanța, la demersul PCCOCS, a aplicat față de femeia în vârstă de 52 de ani măsura preventivă sub formă de arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit anchetei, ea era cea care se ocupa de asigurarea migranților cu documente.

Procurorii au solicitat, de asemenea, arestarea unui cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 48 de ani, care, presupus, intermedia primirea banilor de la migranți, și a unui cetățean armean în vârstă de 51 de ani, care, potrivit anchetatorilor, ținea legătura cu persoanele care fabricau documente false, presupus, pe teritoriul Ucrainei.

Ancheta continuă. Oamenii legii stabilesc alți posibili membri ai presupusului grup criminal.

Poliția de Frontieră îndeamnă cetățenii să nu apeleze la serviciile persoanelor care promit traversarea ilegală a frontierei de stat sau fabricarea documentelor false și să informeze organele de drept despre astfel de cazuri.

Totodată, toate persoanele reținute au statut de suspecți, iar vinovăția lor poate fi stabilită doar printr-o hotărâre judecătorească definitivă.