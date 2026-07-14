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politia.md logopolitia
14 Iulie 2026, 11:33
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Medicamente interzise în valoare de 10 milioane de lei, confiscate în Moldova

Polițiștii și procurorii din sectorul Centru, împreună cu Inspectoratul de Poliție Chișinău, au ridicat din circuitul ilegal medicamente în valoare de peste 10 milioane de lei.

Medicamente interzise în valoare de 10 milioane de lei, confiscate în Moldova.
Medicamente interzise în valoare de 10 milioane de lei, confiscate în Moldova.

Potrivit datelor anchetei, un bărbat de 39 de ani este suspectat de introducere ilegală, producere și vânzare prin intermediul unui magazin online a unor medicamente care conțin substanțe psihotrope, precum și steroizi anabolizanți și androgeni.

În timpul perchezițiilor, forțele de ordine au descoperit un laborator clandestin și au ridicat aproximativ 2.000 de fiole, medicamente injectabile și comprimate care conțin substanțe interzise de legislația națională.

Cu sprijinul angajaților unității speciale Fulger, suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Ancheta continuă.

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