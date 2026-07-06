Mașină furată din Belgia, găsită în drum spre R. Moldova.

Un automobil fabricat în 2022, căutat de autoritățile belgiene după ce a fost declarat furat, a fost depistat la punctul de trecere a frontierei Sculeni. Mașina era transportată pe o platformă spre Republica Moldova.

Cazul a avut loc pe 4 iulie. Pentru a ieși din România s-a prezentat un bărbat de 35 de ani, cu cetățenie română și moldovenească, care transporta automobilul pe o platformă, transmite stiri.md.

Polițiștii de frontieră au avut suspiciuni privind situația juridică a mașinii și au făcut verificări suplimentare. Astfel, au constatat că automobilul figura în bazele de date ca fiind furat, alerta fiind introdusă de autoritățile din Belgia.

Bărbatul a declarat că transporta mașina în Republica Moldova și că nu știa că aceasta ar fi fost furată sau implicată în vreun litigiu.

Automobilul a fost reținut pentru continuarea cercetărilor. Polițiștii de frontieră investighează cazul sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.