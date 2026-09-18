Mama băiatului decedat la Strășeni: Șoferul va ieși și se va urca din nou la volan

„Vreau dreptate pentru copilul meu”, spune mama băiatului de 14 ani care a murit după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni de polițistul Curban Cîrlig.

Femeia afirmă că va insista ca șoferul să fie pedepsit și se teme că, după ispășirea unei eventuale pedepse, acesta ar putea urca din nou la volan. Despre acest lucru ea a vorbit vineri, înainte de ședința de judecată de la Strășeni în dosarul accidentului rutier produs pe 2 februarie, în care au avut de suferit doi copii, scrie tvrmoldova.md.

„Sunt un om simplu. Nu cunosc legile, nu știu nimic, dar vreau ca el să fie pedepsit”, spune mama băiatului decedat, în vârstă de 14 ani. Femeia a declarat că va continua să se adreseze diferitelor instituții și să ceară dreptate pentru copilul său.

„Oricât de greu mi-ar fi, voi lupta pentru a obține dreptate pentru copilul meu și pentru alți copii”, a declarat femeia înainte de ședința de judecată de la Strășeni.

Mama băiatului decedat se teme că, după ispășirea unei eventuale pedepse, șoferul ar putea urca din nou la volan și ar putea pune în pericol alți copii.

„Pentru că peste câțiva ani va ieși. Va ieși și se va urca din nou la volan, iar alți copii există”, a spus ea.

Femeia a comunicat că șoferul și-a exprimat regretul pentru cele întâmplate în timpul ședinței de judecată, însă, potrivit ei, nu și-a cerut scuze personal în fața sa.

Întrebat de jurnaliști ce decizie a instanței așteaptă și dacă își recunoaște vina, Curban Cîrlig a refuzat să răspundă înainte de ședință.

Accidentul rutier s-a produs pe 2 februarie, pe traseul Chișinău — Ungheni. Un polițist de 19 ani se afla la volanul unui Mercedes când a lovit doi minori, care traversau regulamentar drumul pe trecerea de pietoni.

În urma impactului, o fată de 12 ani și un băiat de 14 ani au fost transportați în stare gravă la Spitalul Raional Strășeni. Ulterior, băiatul a decedat în secția de terapie intensivă.

Șoferul a fost testat alcoolscopic. Rezultatul a fost negativ.

În 2025, Curban Cîrlig deținea funcția de ofițer superior de sector în cadrul Inspectoratului de Poliție Strășeni.

Dosarul este examinat în baza articolului 264 din Codul penal, care prevede răspunderea pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport, dacă aceasta a cauzat vătămări grave ale sănătății unei persoane sau decesul acesteia.