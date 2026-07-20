Mama administratorului bătut susține că fiul său este supus presiunilor: Nici în anii ’90 nu era așa.

Mama tânărului administrator de local din Râșcani, în vârstă de 19 ani, bătut cu cruzime de un client al restaurantului, consideră că fiul său a fost amenințat și presat să scrie cerere de împăcare cu agresorul.

„Mi-a spus că eu pot să merg mai departe, dar el nu își ia cererea de împăcare. Nu voi tăcea cum au făcut alții. Eu doresc justiție și ca toți copii să fie protejați. Nici în anii 90 nu a fost așa ceva”, a menționat Irina Pereira, citată de unimedia.info.

„Fiul nu vrea să îmi povestească nimic, mi-a spus că întrebarea s-a hotărât și el nu vrea nimic. Mi-a spus că eu pot să fac ce vreau, adică să merg mai departe, dar el nu își ia cererea de împăcare. El tace și nu dorește mai mult să vorbească de acest caz”, ne-a relatat Irina.

Femeia spune că în acea seară nu a avut cine să-i ia apărarea fiului ei, efectiv: „Nu era nimeni, căci localul era la ora de închidere. Indivizii dați se cred tari și mari și cred că pot să stea cât vor, să facă ce vor”.

Potrivit mamei tânărului bătut, prima judecată pe caz a avut loc la Drochia, iar luni se va desfășura cea de a doua ședință, la Dondușeni.

Femeia nu lasă mâinile în jos și intenționează să scrie plângeri inclusiv la Procurorul general: „Inspectorul responsabil de dosar mi-a spus că o să-mi trimită formularul ca să-l completez și să-l trimit la procuratura din Bălți și la cea din Chișinău”.

Mama tânărului agresat vrea dreptate pentru fiul său: „Nu tac cum au făcut alții. Eu doresc justiție și toți copii să fie protejați. Nici în anii 90 nu a fost așa neregulă”.

Irina ne-a spus și cum se simte acum fiul ei: „S-a tratat la domiciliu, deja lucrează, dar eu o să-l duc în august să treacă încă odată tomografia, căci mă tem că în viitor vor fi consecințe. A avut tratament cu medicamente timp de 2 săptămâni”.

Reamintim că incidentul a avut loc într-un restaurant din centrul orașului Râșcani. Potrivit anchetei, administratorul localului a fost bătut de unul dintre vizitatori, care se afla pe terasă împreună cu alți bărbați. Poliția raionului Râșcani a deschis un dosar. Unul dintre suspecți a fost plasat în arest la domiciliu.

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