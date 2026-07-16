Mai multe indicatoare rutiere, găsite în portbagajul unui Volkswagen oprit pe traseu.

Polițiștii au oprit un automobil de model Volkswagen condus de un tânăr de 22 de ani. În mașină se afla și un pasager de 21 de ani. În timpul verificării, forțele de ordine au descoperit în automobil indicatoare rutiere.

Potrivit datelor Poliției, incidentul a avut loc pe traseul R-21, la intrarea în satul Vatici din raionul Orhei.

Pentru a evita întocmirea procesului-verbal pentru încălcare, pasagerul a încercat să mituiască polițiștii și a lăsat 400 de euro pe scaunul din față al mașinii de serviciu.

Oamenii legii au chemat imediat grupa operativă și au documentat cazul. Pe faptul corupției active a fost inițiat un dosar penal.

De asemenea, Poliția stabilește proveniența indicatoarelor rutiere descoperite și investighează unde ar fi trebuit să fie instalate.