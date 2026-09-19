Mai multe aparate de zbor neidentificate au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Potrivit Poliției de Frontieră, cel puțin trei aparate de zbor neidentificate au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de 19 septembrie.

De asemenea, autoritățile ucrainene au raportat căderea și incendierea unui obiect la aproximativ 2 kilometri distanță de frontieră. Poliția de Frontieră efectuează verificări în această zonă.

Instituția a precizat că primele aparate de zbor au fost observate în jurul orei 04:00, în zona localității Căplani, aflată în aria de responsabilitate a Direcției regionale Est.

Două dintre acestea au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Olănești — Cistovodnoe. În aceeași perioadă, un alt aparat de zbor a fost observat deasupra localității Căplani. Acesta se deplasa din direcția Crocmaz, apoi a părăsit spațiul aerian al țării pe direcția Căplani — Crutoiarovca.

Ulterior, la ora 05:19, autoritățile ucrainene au informat Poliția de Frontieră că, la aproximativ 1,5–2 kilometri distanță de frontiera de stat, în direcția extravilanului localității Troițcoe, a fost observată căderea unui obiect, care ulterior a luat foc.

O patrulă a Poliției de Frontieră s-a deplasat în această zonă. Verificările continuă pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea eventualelor fragmente sau obiecte căzute.

Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor care observă obiecte sau fragmente necunoscute să nu se apropie de acestea și să nu le atingă, să părăsească zona și să anunțe imediat Serviciul 112.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația din zona de frontieră și mențin schimbul de informații cu instituțiile competente.