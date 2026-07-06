MAE: În autobuzul implicat într-un accident rutier la Constanța se aflau aproximativ 70 de moldoveni.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că, în urma unui accident rutier în Constanța, niciun pasager al autobuzului nu a fost rănit.

În autocar se aflau aproximativ 70 de cetățeni moldoveni care se îndreptau spre o vacanță în Bulgaria.

Accidentul a avut loc dimineața zilei de 5 iulie în localitatea 2 Mai, județul Constanța, România. După coliziune, Ministerul Afacerilor Externe menține o legătură permanentă cu Consulatul General al Republicii Moldova la Iași și cu autoritățile competente din România pentru a clarifica toate circumstanțele incidentului, scrie rupor.md.

Potrivit autorităților române, în urma accidentului au fost răniți doi polițiști care se aflau într-un autovehicul de serviciu. Aceștia au fost internați pentru acordarea asistenței medicale.

După finalizarea intervenției serviciilor de urgență și întocmirea documentelor necesare, pasagerii autobuzului și-au continuat călătoria către destinație.