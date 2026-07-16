MAE confirmă decesul a trei cetățeni moldoveni în accidentul rutier din Grecia.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat că patru cetățeni ai Republicii Moldova, membri ai aceleiași familii, au fost implicați într-un accident rutier în regiunea Halkidiki din Grecia.

Trei persoane au decedat, iar un copil de șapte ani este în stare gravă la spital.

Ambasada Moldovei la Atena menține legătura cu autoritățile elene, instituțiile medicale și rudele familiei. Diplomații monitorizează starea copilului rănit și oferă asistență consulară pentru repatrierea persoanelor decedate, transmite rupor.md.

Accidentul a avut loc seara zilei de 15 iulie pe drumul Nea Mudania — Sitonia. Un automobil cu numere moldovenești s-a ciocnit frontal cu o autocisternă.