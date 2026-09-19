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tv8.md logotv8
19 Septembrie 2026, 08:25
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Locuitorii din Colonița și din satele învecinate, despre dronă: „Pereții și paturile se zguduiau de unda de șoc”

Locuitorii din Colonița, Tohatin și Maximovca, speriați de explozia de ieri a unei drone, au relatat despre consecințele acesteia.

Locuitorii din Colonița și din satele învecinate, despre dronă: „Pereții și paturile se zguduiau de unda de șoc”.
Locuitorii din Colonița și din satele învecinate, despre dronă: „Pereții și paturile se zguduiau de unda de șoc”.

Oamenii au auzit un bubuit puternic, au simțit cum s-au zguduit casele, iar în Colonița, la una dintre locuințe, geamurile s-au spart. Locuitorii spun că unda de șoc a fost atât de puternică, încât în case se zguduiau pereții și paturile. Mulți s-au trezit din cauza bubuitului și au ieșit în stradă, încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat, transmite tv8.md

În Tohatin, după explozie, locuitorii nu au mai putut adormi. În pofida distanței, sunetul puternic a fost auzit și în Maximovca.

De la începutul războiului din Ucraina, pe teritoriul Moldovei au fost descoperite peste 30 de drone și rachete.

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