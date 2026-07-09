theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
9 Iulie 2026, 20:21
8 847
Copiază linkul
Link copiat

Jaf armat lângă Tohatin: Șapte suspecți, reținuți în Capitală

Șapte suspecți cu vârste între 17 și 25 de ani au atras un bărbat de 27 de ani în zona împădurită de lângă comuna Tohatin, sub pretextul vânzării de fructe.

Jaf armat lângă Tohatin: Șapte suspecți, reținuți în Capitală.
Jaf armat lângă Tohatin: Șapte suspecți, reținuți în Capitală.

Acolo, ascunzându-și fețele, ei i-au amenințat cu moartea și au cerut 900.000 de lei. După ce victima a refuzat, făptașii au furat din mașina sa bani în diferite valute, cauzând un prejudiciu de peste 22.000 de lei.

Ca urmare a măsurilor speciale de urmărire penală, toți cei șapte suspecți au fost identificați și reținuți. O parte din bunurile furate a fost recuperată.

Suspecții au fost arestați pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 10 până la 12 ani.

Ancheta continuă.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici