Jaf armat lângă Tohatin: Șapte suspecți, reținuți în Capitală.

Șapte suspecți cu vârste între 17 și 25 de ani au atras un bărbat de 27 de ani în zona împădurită de lângă comuna Tohatin, sub pretextul vânzării de fructe.

Acolo, ascunzându-și fețele, ei i-au amenințat cu moartea și au cerut 900.000 de lei. După ce victima a refuzat, făptașii au furat din mașina sa bani în diferite valute, cauzând un prejudiciu de peste 22.000 de lei.

Ca urmare a măsurilor speciale de urmărire penală, toți cei șapte suspecți au fost identificați și reținuți. O parte din bunurile furate a fost recuperată.

Suspecții au fost arestați pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 10 până la 12 ani.

Ancheta continuă.