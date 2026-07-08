Investiții false în bunuri din Dubai: O persoană a fost estorcată de un milion de lei.

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat un nou caz de fraudă telefonică, iar alte patru cazuri, comise anterior, au fost raportate abia acum de victime.

Prejudiciul total depășește 1,46 milioane de lei.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 140 de tentative de escrocherie.

În unul dintre cazuri, victima a anunțat Poliția la peste 180 de zile de la comiterea infracțiunii, diminuând semnificativ posibilitățile de recuperare a banilor.

Persoana a fost indusă în eroare prin intermediul unei aplicații online și convinsă să efectueze transferuri bancare pentru presupuse achiziții și investiții în bunuri din Dubai. Pe parcursul mai multor luni, aceasta a transferat bani din propriul cont bancar, prejudiciul total ajungând la 1.000.000 de lei.

Frauda a fost raportată abia după ce victima a realizat că nu își mai poate recupera mijloacele financiare.

Poliția reamintește cetățenilor:

- nu transmiteți bani sau bunuri persoanelor necunoscute.

- verificați orice solicitare suspectă, contactând direct banca sau Poliția.

- nu divulgați date personale, parole, coduri de autentificare și nu efectuați transferuri de bani în urma unor apeluri telefonice neverificate.

Oamenii legii subliniază că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, parole, coduri de autentificare sau predarea banilor pentru „protejarea” acestora.

Dacă primiți un astfel de apel, trebuie să întrerupeți imediat convorbirea și să anunțați poliția.