Infractori care circulă cu un automobil înmatriculat în Republica Moldova sunt căutați în Italia.

În orașul italian Padova, poliția a împiedicat furtul unor echipamente de pe șantierul noii linii de tramvai, pe care suspecții încercau să le transporte cu un automobil înmatriculat în Republica Moldova.

Potrivit poliției locale, infractorii au organizat o urmărire nocturnă, tamponând mașinile de patrulare, după care au abandonat automobilul și au reușit să fugă pe jos, transmite rupor.md.

Incidentul a avut loc în noaptea de luni, 6 iulie 2026, în jurul orei 02:30. Un locuitor al orașului a observat trei persoane care încărcau unelte de pe șantierul noii linii de tramvai într-un automobil Volkswagen Golf break și a alertat imediat poliția. Datorită apelului prompt, echipajele aflate în zonă au interceptat autoturismul cu numere de înmatriculare moldovenești chiar la ieșirea de pe șantier. Șoferul a ignorat semnalele de oprire, a accelerat și a încercat să scape de urmăritori, declanșând o urmărire pe străzile centrale ale orașului Padova.

Încercând să scape de urmărire, fugarii au început să arunce pe geamuri obiecte grele direct în direcția autospecialei care îi urmărea. Printre acestea se aflau un polizor unghiular și un aparat de cafea, furate cu puțin timp înainte de pe șantier. Din cauza obiectelor aruncate, polițiștii au fost nevoiți să efectueze manevre la viteză mare pentru a evita impactul. Urmărirea s-a încheiat în cartierul Arcella din Padova, la intersecția străzilor Aspetti și Tullio Lombardo, unde automobilul suspecților s-a ciocnit de o autospecială de poliție. Imediat după impact, cei trei ocupanți au coborât din mașină și au fugit printre blocurile din zonă.

În mașina abandonată, forțele de ordine au găsit și au returnat proprietarilor companiei de construcții toate uneltele furate, a căror valoare totală depășește 10.000 de euro. La fața locului au fost chemați specialiști ai poliției judiciare, care au prelevat amprente și au efectuat expertiza tehnică a automobilului pentru identificarea infractorilor.

În timpul verificării străzilor din apropiere, polițiștii au descoperit, ascunse într-un gard viu din apropierea unui bloc de locuințe, două macete de mari dimensiuni, cu mânere din lemn și lame de 44 de centimetri. Ancheta în acest caz și căutarea suspecților sunt desfășurate în prezent de unitatea de investigații criminale Squadra Mobile din Italia.