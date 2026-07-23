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pulsmedia
23 Iulie 2026, 12:13
10 390
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Incidente cu copii în nordul țării: Unul intoxicat cu diluant, altul rănit la cap cu motoferăstrăul

Doi copii au ajuns la spital, după ce au fost implicate în accidente grave din cauza neatenției. Cazurile au avut loc ieri în raioanele Fălești și Florești din nordul R.Moldova.

Incidente cu copii în nordul țării: Unul intoxicat cu diluant, altul rănit la cap cu motoferăstrăul.
Incidente cu copii în nordul țării: Unul intoxicat cu diluant, altul rănit la cap cu motoferăstrăul.

Primul caz a avut loc în jurul orei 12:00 în satul Călugăr, raionul Fălești. Victima s-a dovedit a fi un copil de doi ani. Acesta a fost transportat de urgență la spital după ce, în circumstanțe neelucidate, s-a intoxicat cu diluant, transmite pulsmedia.md.

Al doilea incident a avut loc în jurul orei 20:30 în satul Prajila, raionul Florești. A fost rănit un băiat de opt ani.

Potrivit datelor preliminare, copilul se afla împreună cu mama sa, care tăia crengile unui copac cu motoferestrăul. La un moment dat, băiatul s-a aplecat să ridice o creangă de pe pământ și, din neatenție, a suferit o traumă la cap cu motoferestrăul.

Copilul a fost transportat la spital cu ambulanța, unde i s-a acordat asistența medicală necesară.

Din fericire, în ambele cazuri starea victimelor este stabilă, viața lor nu este în pericol.

Sursă
pulsmedia
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