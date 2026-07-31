Incendiul de la un depozit din Chișinău a fost stins complet după 25 de ore.

Incendiul de la un depozit de materiale de construcții de pe strada Uzinelelor, 90/E, din Chișinău a fost lichidat complet dimineața, pe 31 iulie. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Incendiul a început pe 30 iulie, la 06:31, iar despre lichidarea completă a tuturor focarelor s-a anunțat astăzi, la 07:32. Noaptea, la fața locului a rămas un detașament de pompieri, care demonta și uda construcțiile afectate, monitoriza situația și lichida focare mici, scrie rupor.md.

Flăcările au cuprins trei încăperi, cu o suprafață totală de aproximativ 2.750 de metri pătrați. În interior se aflau materiale de construcție, echipamente de producție și alte bunuri.

La stingere au participat 82 de angajați IGSU, 13 autospeciale de pompieri și opt autovehicule auxiliare. Pentru a nu permite extinderea focului către clădirile din apropiere, salvatorii au creat cinci sectoare de stingere. La lucrări au fost implicate și poliția, carabinierii, medicii, angajații Chișinău-Gaz și Premier Energy.

Specialiștii continuă să stabilească cauzele și circumstanțele incendiului.