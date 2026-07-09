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rupor.md logorupor
9 Iulie 2026, 12:30
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Incendiu puternic la un depozit de brichete din nordul țării

Un incendiu a izbucnit la un depozit destinat producerii brichetelor din satul Slobozia-Chișcăreni, raionul Sângerei, iar pentru stingerea acestuia a fost nevoie de intervenția a șapte echipaje de pompieri.

Incendiu puternic la un depozit de brichete din nordul țării.
Incendiu puternic la un depozit de brichete din nordul țării.

Despre acest lucru informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), transmite rupor.md.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat joi dimineață, 9 iulie, la ora 04:29. La locul incidentului au intervenit operativ echipele IGSU din nordul țării. Focul a fost stins și răspândirea lui oprită la ora 05:52, iar incendiul a fost lichidat complet până la ora 10:06. În timpul intervenției, salvatorii au evacuat din subsolul clădirii 50 de găini și au protejat de flăcări aproximativ 5 tone de brichete.

În ciuda eforturilor serviciilor de urgență, flăcările au provocat daune serioase producției. Focul a distrus complet echipamentul destinat fabricării produselor, alte 5 tone de brichete gata fabricate, precum și acoperișul atelierului de producție pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați.

În prezent, la locul incidentului lucrează experți care urmează să stabilească cauza exactă și toate circumstanțele izbucnirii incendiului.

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