Incendiu puternic la un depozit de brichete din nordul țării.

Un incendiu a izbucnit la un depozit destinat producerii brichetelor din satul Slobozia-Chișcăreni, raionul Sângerei, iar pentru stingerea acestuia a fost nevoie de intervenția a șapte echipaje de pompieri.

Despre acest lucru informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), transmite rupor.md.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat joi dimineață, 9 iulie, la ora 04:29. La locul incidentului au intervenit operativ echipele IGSU din nordul țării. Focul a fost stins și răspândirea lui oprită la ora 05:52, iar incendiul a fost lichidat complet până la ora 10:06. În timpul intervenției, salvatorii au evacuat din subsolul clădirii 50 de găini și au protejat de flăcări aproximativ 5 tone de brichete.

În ciuda eforturilor serviciilor de urgență, flăcările au provocat daune serioase producției. Focul a distrus complet echipamentul destinat fabricării produselor, alte 5 tone de brichete gata fabricate, precum și acoperișul atelierului de producție pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați.

În prezent, la locul incidentului lucrează experți care urmează să stabilească cauza exactă și toate circumstanțele izbucnirii incendiului.