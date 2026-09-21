21 Septembrie 2026, 13:20
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Încă o dronă a încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova.
Încă o dronă a încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova
Potrivit Ministerului Apărării, survolul neautorizat al unui obiect aerian a fost înregistrat dinspre localitatea Maiaki, regiunea Odesa, Ucraina.
Instituția a comunicat că, pe fondul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, Serviciul Operațiuni Aeriene a înregistrat apariția neautorizată a unui obiect aerian în spațiul aerian al Republicii Moldova.
La ora 12:34, acesta a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova în direcția satului Palanca, raionul Ștefan Vodă. La ora 12:36, drona a părăsit spațiul aerian național în direcția localității ucrainene Biliaivka.
Informațiile suplimentare sunt în curs de precizare.
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