Încă o dronă a încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Potrivit Ministerului Apărării, survolul neautorizat al unui obiect aerian a fost înregistrat dinspre localitatea Maiaki, regiunea Odesa, Ucraina.

Instituția a comunicat că, pe fondul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, Serviciul Operațiuni Aeriene a înregistrat apariția neautorizată a unui obiect aerian în spațiul aerian al Republicii Moldova.

La ora 12:34, acesta a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova în direcția satului Palanca, raionul Ștefan Vodă. La ora 12:36, drona a părăsit spațiul aerian național în direcția localității ucrainene Biliaivka.

Informațiile suplimentare sunt în curs de precizare.