În regiunea Vinița, doi bărbați au încercat să pătrundă în Moldova cu o mașină.

În Ucraina, locuitorii din regiunile Dnipropetrovsk și Kiev au încercat să treacă ilegal frontiera cu Moldova, lovind cu mașina obstacolele inginerești.

Despre aceasta anunță reprezentanții Detașamentului de frontieră Moghilev-Podolsk, precizând că, în momentul reținerii, contravenienții au opus rezistență și l-au rănit pe un militar, transmite rupor.md.

Incidentul a avut loc în apropierea zonei de frontieră, unde o patrulă de frontieră i-a observat pe contravenienți. Potrivit agenției, „ca răspuns la un ordin legal de oprire, șoferul a apăsat doar accelerația, încercând să scape”. Fugind de urmărire, bărbații au condus spre o zonă împădurită, au abandonat mașina și au încercat să fugă pe jos.

În timpul arestării, fugarii au opus rezistență și l-au rănit pe un ofițer al Serviciului de Frontieră de Stat. Militarul rănit a primit imediat asistența medicală necesară.

În privința persoanelor reținute au fost întocmite materiale privind răspunderea administrativă pentru tentativa de traversare ilegală a frontierei. În plus, acestora li s-a adus oficial acuzație în temeiul părții 2 a articolului 345 din Codul penal al Ucrainei, care prevede răspundere pentru cauzarea intenționată de leziuni corporale ușoare sau de gravitate medie angajatului unui organ de drept, în exercitarea atribuțiilor de serviciu.