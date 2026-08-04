theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
4 August 2026, 14:41
12 300
Copiază linkul
Link copiat

În regiunea Vinița, doi bărbați au încercat să pătrundă în Moldova cu o mașină

În Ucraina, locuitorii din regiunile Dnipropetrovsk și Kiev au încercat să treacă ilegal frontiera cu Moldova, lovind cu mașina obstacolele inginerești.

În regiunea Vinița, doi bărbați au încercat să pătrundă în Moldova cu o mașină.
În regiunea Vinița, doi bărbați au încercat să pătrundă în Moldova cu o mașină.

Despre aceasta anunță reprezentanții Detașamentului de frontieră Moghilev-Podolsk, precizând că, în momentul reținerii, contravenienții au opus rezistență și l-au rănit pe un militar, transmite rupor.md.

Incidentul a avut loc în apropierea zonei de frontieră, unde o patrulă de frontieră i-a observat pe contravenienți. Potrivit agenției, „ca răspuns la un ordin legal de oprire, șoferul a apăsat doar accelerația, încercând să scape”. Fugind de urmărire, bărbații au condus spre o zonă împădurită, au abandonat mașina și au încercat să fugă pe jos.

În timpul arestării, fugarii au opus rezistență și l-au rănit pe un ofițer al Serviciului de Frontieră de Stat. Militarul rănit a primit imediat asistența medicală necesară. 

În privința persoanelor reținute au fost întocmite materiale privind răspunderea administrativă pentru tentativa de traversare ilegală a frontierei. În plus, acestora li s-a adus oficial acuzație în temeiul părții 2 a articolului 345 din Codul penal al Ucrainei, care prevede răspundere pentru cauzarea intenționată de leziuni corporale ușoare sau de gravitate medie angajatului unui organ de drept, în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici