În Chișinău, doi tineri sunt suspectați de spargerea automobilelor.

Echipajul Batalionului de patrulare și reacție operativă din Chișinău a identificat doi tineri, bănuiți că, pe parcursul nopții, au pătruns în mai multe automobile din sectorul Rîșcani al capitalei.

Potrivit informațiilor preliminare, suspecții au spart geamurile mașinilor și au furat bunurile personale lăsate în interior.

Ambii implicați se află sub urmărire penală, pe care o desfășoară angajații Inspectoratului de Poliție al sectorului Râșcani. Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele incidentului și cuantumul prejudiciului cauzat.

Poliția recomandă șoferilor să nu lase în mașini, la vedere, bunuri personale și valori, pentru a reduce riscul de furturi și de deteriorare a vehiculelor.



