În capitală a fost reținut un suspect de 18 ani pentru răspândirea drogurilor
Polițiștii din sectorul Botanica au reținut în flagrant un locuitor al capitalei, în vârstă de 18 ani, suspectat de distribuirea drogurilor sintetice.
Un tânăr a intrat în vizorul oamenilor legii în cadrul unor măsuri speciale de investigații. Acesta a fost reținut în momentul în care intenționa să plaseze droguri în ascunzișuri pentru consumatori.
În cadrul operațiunii, polițiștii au ridicat 25 de pachețele cu PVP („sare”), pregătite pentru distribuire.
Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Pe numele acestuia a fost inițiată o anchetă penală.
Potrivit legislației, persoana vinovată de o astfel de infracțiune riscă între 7 și 15 ani de închisoare.
Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate persoanele implicate în activitatea infracțională.