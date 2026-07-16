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16 Iulie 2026, 20:45
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Grenadă antitanc, depistată în urma unor percheziții desfășurate la Căușeni

Polițiștii din Căușeni au depistat, în cadrul unor percheziții autorizate, o grenadă antitanc de model RKG.

Grenadă antitanc, depistată în urma unor percheziții desfășurate la Căușeni.
Grenadă antitanc, depistată în urma unor percheziții desfășurate la Căușeni.

În baza unei informații operative, polițiștii din Căușeni au depistat, în cadrul unor percheziții autorizate, o grenadă antitanc de model RKG, ascunsă într-o construcție auxiliară din gospodăria unui bărbat de 57 de ani.

Potrivit declarațiilor preliminare, obiectul exploziv ar fi fost păstrat încă din perioada războiului.

Grenada a fost ridicată în condiții de siguranță și transmisă pentru expertiză. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Poliția reamintește că deținerea ilegală a armelor, munițiilor și materialelor explozive constituie o infracțiune și se pedepsește conform legii.

Dacă descoperiți astfel de obiecte, nu le atingeți și apelați imediat Serviciul 112.

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