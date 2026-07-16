Grenadă antitanc, depistată în urma unor percheziții desfășurate la Căușeni.

Polițiștii din Căușeni au depistat, în cadrul unor percheziții autorizate, o grenadă antitanc de model RKG.

În baza unei informații operative, polițiștii din Căușeni au depistat, în cadrul unor percheziții autorizate, o grenadă antitanc de model RKG, ascunsă într-o construcție auxiliară din gospodăria unui bărbat de 57 de ani.

Potrivit declarațiilor preliminare, obiectul exploziv ar fi fost păstrat încă din perioada războiului.

Grenada a fost ridicată în condiții de siguranță și transmisă pentru expertiză. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Poliția reamintește că deținerea ilegală a armelor, munițiilor și materialelor explozive constituie o infracțiune și se pedepsește conform legii.

Dacă descoperiți astfel de obiecte, nu le atingeți și apelați imediat Serviciul 112.