Flăcările au cuprins peste 20 de hectare de vegetație în ultimele 24 de ore în Moldova.

În Republica Moldova, în ultimele 24 de ore, pompierii au lichidat 41 de focare de incendii de vegetație uscată în diferite localități.

Este mai mult de 20 de hectare de teren, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, transmite rupor.md.

Cel mai mare incendiu a avut loc în Găgăuzia, în satul Dezghingea, unde flăcările s-au extins pe 10 hectare de vegetație uscată. Încă două incendii majore au izbucnit în satele Racovăț din raionul Soroca și Antonovca din raionul Drochia, în fiecare dintre acestea focul cuprinzând aproximativ 4 hectare de uscături.

În plus, salvatorii și pompierii au intervenit în raioanele Ialoveni, Telenești, Strășeni, Cahul și în raionul Ștefan Vodă, precum și în alte localități din țară, unde flăcările au cuprins iarba uscată, stuful și resturile de vegetație.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă la respectarea regulilor de securitate la incendiu și la evitarea utilizării focului deschis în apropierea uscăturilor, pădurilor și terenurilor agricole. Nu este recomandată aprinderea ierbii uscate, a stufului și a resturilor vegetale, deoarece acest lucru poate duce la incendii de amploare.

În cazul depistării unui incendiu, cetățenii sunt îndemnați să sune imediat la Serviciul 112, indicând date exacte despre locul incidentului.