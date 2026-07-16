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16 Iulie 2026, 14:35
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Fetița din Moldova care a supraviețuit după accidentul din Grecia, în stare critică

O fetiță de 7 ani din Moldova, singura supraviețuitoare a unui teribil accident rutier în Grecia, în care și-au pierdut viața mama, tatăl și sora ei, este în stare critică la spital.

Fetița din Moldova care a supraviețuit după accidentul din Grecia, în stare critică.
Fetița din Moldova care a supraviețuit după accidentul din Grecia, în stare critică.

Între timp, șoferul autocisternei implicate în coliziunea cu automobilul cu numere de înmatriculare moldovenești a fost reținut și urmează să fie prezentat în fața instanței, scrie tv8.md.

Potrivit presei elene, copilul se află în secția de terapie intensivă a spitalului din Salonic.

Șoferul cisternei, în vârstă de 44 de ani, va fi adus în fața Parchetului de pe lângă Judecătoria Polygyros.

Potrivit Poliției Elene, accidentul s-a produs pe 15 iulie 2026, în jurul orei 18:20. Un autoturism condus de un cetățean străin de 35 de ani s-a ciocnit frontal cu un vehicul comercial de transport marfă, la volanul căruia se afla un cetățean grec de 44 de ani. În urma accidentului au decedat un bărbat, o femeie și un sugar, membri ai aceleiași familii. Fiica lor cea mare a fost internată.

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