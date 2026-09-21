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politia.md logopolitia
21 Septembrie 2026, 14:48
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Escrocii telefonici au sustras de la o locuitoare a Chișinăului 272.000 de lei

În weekend, poliția a înregistrat un caz de escrocherie telefonică. Victima a fost o locuitoare în vârstă de 64 de ani din municipiul Chișinău.

Escrocii telefonici au sustras de la o locuitoare a Chișinăului 272.000 de lei.
Escrocii telefonici au sustras de la o locuitoare a Chișinăului 272.000 de lei.

Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției, femeia a fost sunată de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. Sub diverse pretexte, acestea au indus-o în eroare și au convins-o să transfere 272.000 de lei.

Totodată, în această perioadă, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 75 de tentative de escrocherie telefonică, înainte ca acestea să provoace prejudicii materiale.

Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu dea curs solicitărilor persoanelor necunoscute, mai ales dacă este vorba despre transferuri de bani sau divulgarea datelor personale și bancare. 

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