Escrocii telefonici au înșelat un locuitor din Rezina cu peste 800.000 de lei.

În ultimele 24 de ore, poliția nu a înregistrat cazuri noi de înșelăciune telefonică. Totuși, alte șapte cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia acum.

Daunele totale au fost de aproximativ două milioane de lei.

Datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 152 de tentative de fraudă.

Analiza cazurilor înregistrate arată că infractorii continuă să folosească scheme în care se prezintă simultan drept reprezentanți ai mai multor instituții — bancă, Poliție, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și diverse companii. Aceasta crește încrederea în poveștile lor și determină victimele să acționeze fără să verifice informațiile.

Metodele cele mai frecvente folosite de escroci rămân transferurile bancare și predarea banilor prin curier.

Cea mai mare pagubă, peste 800.000 de lei, a fost înregistrată la Rezina. Victima a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai poliției cibernetice și au convins-o că este necesar să verifice legalitatea provenienței banilor. Sub presiune psihologică, persoana a predat banii prin curier.

Poliția reamintește:

nu comunicați codurile SMS, parolele, codurile PIN și datele cardului bancar;

nu contractați credite și nu dați bani persoanelor necunoscute.

În cazul unui apel suspect, contactați imediat banca sau poliția, folosind doar numerele oficiale de telefon.