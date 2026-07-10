Escrocii au sunat un copil din Chișinău să le deschidă ușa pentru verificări de contor.

Inventivitatea escrocilor nu are limite. Deși zilnic oamenii legii deconspiră schemele acestora, de la apeluri cu ruda implicată în accident, bătrâni și bănci aceștia au trecut direct la ademenirea minorilor.

Într-un video postat pe rețelele sociale, o mamă arată conversația dintre fiica sa minoră și o persoană vorbitoare de limba rusă, scrie stiri.md.

Din explicațiile mamei rezultă că escrocii au sunat copila și au anunțat-o că trebuie să verifice contorul electric mâine, să le deschidă ușa și copila să le spună adresa ei.

„- Pe ce adresă ne-am înțeles să veniți să verificați contorul?

- Poftim, repetați vă rog?

- Contorul electric trebuie să-l verificați?

- Da, sunt lucrări planificate, pe toți locuitorii îi vom verifica pentru că sunt multe plângeri.”

În momentul în care femeia a luat receptorul de la fiică și a început să discute în limba română, interlocutorul s-a blocat, a vorbit necenzurat în limba rusă și a pus receptorul.

„Într-adevăr escrocii sună copiii! I-au spus pe nume, dar dacă copilul era singur acasă?? Aveți grijă și avertizați copiii”, a spus autoarea filmulețului.

În context, reamintim că Premier Energy Distribution avertizează consumatorii cu privire la apariția unor apeluri telefonice false în care persoane necunoscute invocă schimbarea contoarelor de energie electrică pentru a obține date personale sau bancare.

Părinții sunt îndemnați să le explice copiilor să nu urmeze indicațiile persoanelor necunoscute, să închidă imediat apelul și să anunțe un adult. De asemenea, copiii nu trebuie să ofere informații despre familie sau locuință.

Persoanele care primesc apeluri suspecte sau se confruntă cu situații similare sunt îndemnate să anunțe imediat Serviciul 112.