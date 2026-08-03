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3 August 2026, 13:57
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Escrocii au furat de la moldoveni peste 366.000 de lei în trei zile

În perioada 31 iulie – 2 august, Poliția Republicii Moldova a înregistrat patru cazuri de escrocherie telefonică.

Escrocii au furat de la moldoveni peste 366.000 de lei în trei zile.
Escrocii au furat de la moldoveni peste 366.000 de lei în trei zile.

Trei dintre ele au fost comise anterior, însă victimele s-au adresat organelor de drept doar acum. Suma totală a prejudiciului cauzat a depășit 366.515 lei.

Cea mai mare faptă a avut loc în raionul Briceni. Potrivit datelor Poliției, în perioada 6-30 iulie, o femeie de 27 de ani a devenit victimă a escrocheriei investiționale. Prin intermediul mesagerului WhatsApp, cu ea au contactat persoane necunoscute, care s-au prezentat drept consultanți în investiții. Sub pretextul obținerii unor profituri mari, aceștia au convins victima să transfere mai multe sume de bani, folosind atât economiile personale, cât și mijloace obținute prin credit și împrumut. În urma acestor acțiuni, femeia a rămas fără 114.515 lei.

Totodată, Poliția precizează că, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 95 de tentative de fraudă încă înainte ca autorii să reușească să producă un prejudiciu material. 

Forțele de ordine îndeamnă cetățenii să rămână prudenți atunci când primesc apeluri și mesaje de la persoane necunoscute, să nu transfere bani în baza promisiunilor de câștig rapid și să verifice întotdeauna veridicitatea informațiilor primite.

„Dacă bănuiți o tentativă de escrocherie, anunțați imediat Poliția.”

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