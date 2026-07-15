După moartea unui adolescent de 14 ani la Căușeni, Poliția a intensificat măsurile de prevenire a înecurilor.

Poliția din Căușeni a intensificat măsurile de prevenire a înecurilor, după ce un adolescent de 14 ani și-a pierdut viața într-un iaz din satul Taraclia. Tragedia s-a produs pe 12 iulie.

Minorul se afla la scăldat împreună cu mai mulți copii de aceeași vârstă, când, la un moment dat, a dispărut sub apă și nu a mai ieșit la suprafață, transmite stiri.md cu referire la studio-l.online.

Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, ceilalți copii au alergat în sat pentru a cere ajutor. Tatăl băiatului a ajuns imediat la iaz și și-a găsit fiul sub apă, la mică distanță de mal.

Martorii susțin că în apropiere se aflau mai mulți pescari, însă nimeni nu i-ar fi împiedicat pe copii să intre în apă.

În urma tragediei, Inspectoratul de Poliție Căușeni a dispus intensificarea măsurilor de prevenire în toate localitățile din raion. Cele 27 de primării au fost sesizate să întreprindă acțiuni suplimentare pentru sporirea siguranței în apropierea bazinelor acvatice.

Totodată, polițiștii au verificat aproximativ 75 de iazuri și lacuri aflate în evidență. Controalele au vizat existența panourilor de avertizare, limitarea accesului minorilor și respectarea măsurilor de siguranță în locurile unde scăldatul este interzis.

Oamenii legii precizează că iazul în care s-a produs tragedia fusese verificat încă din luna iunie. Atunci, autorităților publice locale și administratorului bazinului le-au fost înaintate recomandări privind restricționarea accesului copiilor și prevenirea accidentelor.

După decesul adolescentului, poliția a pornit un proces penal. Circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia urmează să fie stabilite după finalizarea expertizei medico-legale.

În perioada următoare, polițiștii și angajații Direcției Situații Excepționale Căușeni vor continua controalele și acțiunile de informare la bazinele acvatice din raion. Aceștia vor verifica inclusiv dacă minorii se află în apropierea apei fără supravegherea adulților.

Poliția le recomandă părinților să nu le permită copiilor să se scalde în lacuri și iazuri neautorizate și să îi supravegheze permanent în apropierea apei. De asemenea, minorii sunt îndemnați să intre în apă doar în locuri autorizate, să evite jocurile periculoase și să nu meargă la scăldat fără acordul și supravegherea părinților.

Potrivit datelor autorităților, de la începutul sezonului estival, șapte minori și-au pierdut viața prin înec în Republica Moldova. Dintre aceștia, patru au murit doar în zilele de 25 și 26 iunie 2026. În raionul Căușeni au fost înregistrate două cazuri de înec, dintre care unul a avut drept victimă un minor, iar în raionul Ștefan Vodă s-a produs un alt caz soldat cu decesul unui minor.