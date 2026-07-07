Droguri ascunse în conserve, descoperite într-un colet din Spania.

Oamenii legii din Republica Moldova au destructurat o schemă de contrabandă cu droguri, ascunse printre colete într-un microbuz de rută venit din Spania.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Inspectoratului Național de Investigații (INI), în timpul capturării unei cantități de contrabandă, polițiștii au reținut o tânără de 19 ani din Chișinău, informează rupor.md.

În microbuzul sosit din Spania, ofițerii Direcției Investigații „Centru” au descoperit două conserve metalice care conțineau pachete vacumate cu un kilogram de cocaină și un kilogram de hașiș. Potrivit anchetei, tânăra reținută urma să preia această marfă, să o împartă în doze mici și să o vândă prin canale specializate de Telegram.

Instanța a admis deja cererea procurorilor PCCOCS și a dispus arestul preventiv al inculpatei pentru 30 de zile. Instituțiile menționează că ancheta continuă, iar organele de drept stabilesc în prezent identitatea și rolul celorlalți participanți la schema infracțională.